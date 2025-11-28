إعلان

الداخلية تضبط 303 قضايا مخدرات و63 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:42 م 28/11/2025

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع المحافظات، وضبطت خلال يوم واحد 303 قضايا مخدرات بحوزة 332 متهمًا وكميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 63 قطعة سلاح ناري و214 سلاحًا أبيض.

كما تم تنفيذ 66023 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 22038 مخالفة مرورية، وفحص عدد من السائقين تبين تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود مواجهة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وججاري استمرار الحملات الأمنية.

