الداخلية تضبط آلاف القضايا في المنافذ والقطاعات الاقتصادية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية موسعة داخل المنافذ والقطاعات الاقتصادية خلال 24 ساعة، ضمن جهودها المستمرة لإحكام السيطرة على حركة الدخول والخروج وضبط المخالفات والجرائم المرتبطة بالتهريب والنقل والكهرباء والضرائب.

أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ تنفيذ حملاته على جميع المنافذ الشرعية، وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا تهريب شملت مواد وأقراصًا مخدرة، إضافة إلى تحرير 2671 مخالفة مرورية متنوعة. كما تمكن القطاع من ضبط 64 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 223 حكمًا قضائيًا، إلى جانب ضبط 4 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

الأمن الاقتصادي

كما واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها المكثفة، حيث ضبطت شرطة النقل والمواصلات 1456 قضية متنوعة داخل محطات وقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 3747 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، بينما سجلت مباحث الضرائب والرسوم 477 قضية في مجالات متعددة شملت الضرائب العامة والجمارك والرسوم المختلفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لضبط كل أشكال المخالفات وتعزيز الأمن والانضباط في أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة