الداخلية تُنفّذ 63 ألف حكم قضائي وتضبط 276 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وعملت خلال 24 ساعة على استهداف البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.

أثمرت الجهود عن ضبط 276 قضية مخدرات تورط فيها 314 متهمًا، شملت كميات متنوعة من الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والأفيون والشابو والبودر والإستروكس وفرجينيا، إضافة إلى 2645 قرصًا محظور التداول.

وضبطت القوات 64 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهمًا، تضمنت بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات وأفراد خرطوش وذخائر مختلفة وخزائن، إلى جانب 142 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات في تنفيذ 63199 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت أحكام جناية وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات، كما تمكنت من ضبط 11 هاربًا و15 من العناصر المتورطة في ممارسة أعمال بلطجة، إضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة و10 دراجات مُبلغ بسرقتها.

وفحصت فرق المرور 63 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المحظورة، وتبين إيجابية 12 منهم، مع تحرير 22038 مخالفة مرورية متنوعة خلال الفترة ذاتها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط الشارع ودعم منظومة الأمن في مختلف المحافظات.

