تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص مصحوبة بإطلاق ألعاب نارية في الجيزة، ما استدعى تحرك أجهزة الأمن لفحص محتواه.



وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن المقطع، كما أسفر الفحص عن حدوث المشاجرة بتاريخ 22 الجاري بين طرفين؛ الأول يضم 5 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، والثاني يضم 6 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



ووقع الاعتداء بعد قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة فتاة، لتتطور الواقعة إلى تشابك استخدم خلاله المتهمون أسلحة بيضاء وأطلقوا ألعابًا نارية.



وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف نفسه. كما أقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من عاطل مقيم بدائرة القسم، جرى ضبطه وبحوزته كمية متنوعة من الألعاب النارية.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.







