شتيمة وتهديد.. 15 يناير محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة سب محاميي خصومها

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 يناير المقبل لنظر محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج تليفزيونية.



وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية، ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.



وذكر المحاميين في صحيفة الجنحة: إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهم ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.



وذكرت الجنحة المباشرة أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمةً إياها في مقابلة تلفزيونية بأحد البرامج في قناة فضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان" مرددة:"يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبا وخوضا في العرض والشرف.



وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت ابراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها واللذان تم انتهاء قضيتهما إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيا في عدة قضايا



وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل





"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟



