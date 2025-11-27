إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة الأسلاك من أعمدة الإنارة في بورسعيد

كتب : علاء عمران

01:28 م 27/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بأحد الشوارع ببورسعيد.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأسلاك الكهربائية المستولى عليها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


