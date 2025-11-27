تقدم شعبان سعيد المحامي بالقض، وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد شريف الصيرفي يتهمه فيه بالتنمر على أبنة موكله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تفاصيل البلاغ أن المشكو في حقه نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعنوان "أبو الواسطة - مريم أشرف ذكي".

وتابع البلاغ أن المشكو في حقه أدعى على نجلة نقيب المهن التمثيلية أنها حصلت على أدوار في عدة أعمال درامية بسبب نفوذ والدها، وفرضها على الأعمال الدرامية بالقوة.

وأضاف البلاغ أن ما جاء على لسان المشكو فى حقه مفاده أن الشاكي يتدخل بقوة منصبه لفرض نجلته على الوسط الفني؛ وما كان لها أن تحقق ما حققته لولا مساعدة والدها بنفوذه وسلطته، هذا بالإضافة للتهكم على أدائها التمثيلي.

واستطرد البلاغ، أن ما قام بنشره المشكو في حقه يمثل طعناً في نزاهة الشاكي، سيما وأن هذا الادعاء غير صحيح، حيث إن نجلة الشاكى تدرس التمثيل بالجامعة الأمريكية ولديها الموهبة ومتفوقة دراسياً، ولا تحتاج الى الوساطة لكي تحصل على أدوار فنية.

ويلتمس الشاكى من سيادتكم سرعة التحقيق في كافة هذه الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديمه للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟