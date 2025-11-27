عشق وهمي وحساب مزيف.. كيف خططت الزوجة لقتل زوجها عبر متهم مجهول

تعرف إلى حساب فتاة تبدو جميلة، فظن أنه أمام فرصة لعلاقة جديدة، دون أن يشك للحظة أنه وقع ضحية حساب وهمي أنشأته امرأة تستخدم صورًا مزيفة واسمًا مستعارًا. ومع مرور الوقت، أصبح متعلّقًا بها، وبنى ثقة عمياء دون التحقق من هويتها، لتبدأ المرأة تدريجيًا في التحكم بمشاعره واستغلال نقاط ضعفه.

ادعت أنها تعرضت للاغتصاب على يد قريب لها وأُجبرت على الزواج منه، وطلبت منه التخلص من زوجها حتى تتمكن من الزواج به.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي"، نستعرض تفاصيل مقتل صاحب محل على يد كهربائي بتحريض من زوجته في الإسكندرية عام 2021.

المجني عليه م. ص.، 35 عامًا، صاحب محل لبيع بطاريات السيارات، بينما المتهمان هما زوجته أ. ف.، 26 عامًا، ربة منزل، وأ. ح.، كهربائي يصغرها بست سنوات ويقيم بمحافظة الجيزة.

بدأت الحكاية عام 2016، عندما تزوج المجني عليه ابنة عمه، وسكنا منزل أسرته بإحدى قرى الإسكندرية. عاش الزوجان حياة مستقرة وأنجبا أربعة أبناء، بينما كان الزوج يعمل في محل البطاريات وتعتني الزوجة بشؤون الأسرة.

وفي أحد الأيام، أنشأت الزوجة حسابًا وهميًا على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة صورًا مزيفة واسمًا مستعارًا، وتعرفت من خلاله على شاب يصغرها بست سنوات. أبدت له اهتمامًا بالغًا جعل قلبه يلين، ومع كل رسالة ازدادت ثقته بها، دون أن يشك في زيف الصور أو يطلب مكالمة فيديو.

ومع مرور الوقت، أصبحت تتحكم بمشاعره دون أن يدرك. واختلقت قصة تعرضها للاغتصاب على يد ابن عمها وزواجها القسري منه، وأقنعته بالتخلص من زوجها.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة أعطت المتهم عنوان منزلها واسم زوجها، واتفقت معه على أن تفتح قريبتها الباب له فجرًا وتسلمه سكينًا لقتله. حضر المتهم من الجيزة وجلس بالقرب من المنزل حتى الفجر، حيث قامت الزوجة بفتح الباب وتسليمه السكين، ليطعنه وهو نائم، إلا أن المجني عليه قاوم قبل أن يُذبح قرب المطبخ.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم لم يلتق الزوجة من قبل ولم يعرفها شخصيًا، إذ كانت صورها على فيسبوك مزيفة. وبعد الجريمة، حاولت الزوجة إخفاء الأدلة؛ فطلبت من صديقها تقييد الجثة وإلقاءها أمام المنزل، وادعت رواية كاذبة، قبل أن يتم القبض على المتهم بالتنسيق مع مباحث الجيزة واكتشاف خطتها التي نفذها دون وعي.

وبمعاينة مسرح الجريمة، تبيّن وجود جثة المجني عليه مرتديًا كامل ملابسه وملقاة بين المطبخ والحمام وسط بركة من الدماء، وبها جرح ذبحي في الرقبة وإصابات متفرقة دون وجود أي مسروقات.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

