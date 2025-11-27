تأجيل محاكمة 13 متهماً بالانضمام إلى "داعش كرداسة" لـ 13 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهماً في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، إلى جلسة 13 يناير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الأول وحتى السادس تدريبات داخل الجماعة لتحقيق أهدافها. كما ارتكب المتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع جرائم تمويل الإرهاب، حيث مولوا الجماعة بأموال جمعتها بعض المتهمين، وقدموا لها أسلحة وذخائر وملاذات آمنة، كما زود المتهمون من الثاني وحتى الخامس الجماعة بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وأدوات ومواد لتصنيعها.

