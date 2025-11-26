طعون انتخابات مجلس النواب.. رفض 14 طعنًا ومد أجل الحكم في 187 آخرين

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول 14 طعنًا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.



كما قررت مد أجل الحكم في 187 طعنًا لجلسة 29 نوفمر الجاري، وإحالة 59 طعنًا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.



وتفصل المحكمة الإدارية العليا في جميع الطعون باعتبار أحكامها نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.



وكانت المحكمة الإدارية العليا نظرت الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.



