إعلان

طعون انتخابات مجلس النواب.. رفض 14 طعنًا ومد أجل الحكم في 187 آخرين

كتب : محمود الشوربجي

06:16 م 26/11/2025

المحكمة الإدارية العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول 14 طعنًا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.


كما قررت مد أجل الحكم في 187 طعنًا لجلسة 29 نوفمر الجاري، وإحالة 59 طعنًا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.


وتفصل المحكمة الإدارية العليا في جميع الطعون باعتبار أحكامها نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.


وكانت المحكمة الإدارية العليا نظرت الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.


اقرأ أيضًا
فيديو| النيابة تنشر مرافعتها بقضية المخدرات الكبرى وتطالب بإعدام سارة خليفة وآخرين
حكم عاجل ضد "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام
بعد انتهاء الحصر العددي.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 محكمة الإدارية العليا المرحلة الأولى مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان