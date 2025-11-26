أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرافعة وكيل النائب العام في رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين.

واستهل وكيل النائب العام مرافعته أمام محكمة الجنايات، بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، عما نسب إليهم من اتهامات.

