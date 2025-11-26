نجحت أجهزة الأمن بأسيوط وسوهاج في ضبط تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، متورط في سرقة الزوايا الحديدية لأبراج الكهرباء.

تضليل إلكتروني

وتبين أن أحد أفراد الشبكة، الذي أشيع تغيبه مؤخرًا عبر منشور على مواقع التواصل، كان من ضمن التشكيل العصابي الذي جرى ضبطه بتاريخ 22 الجاري بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وعُثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المسروقات بالإضافة إلى أسلحة نارية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الجرائم المنظمة وكشف الأخبار الكاذبة.

