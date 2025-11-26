إعلان

ضبط عاطل بقنا لتهديد جيرانه وحيازة مخدر الشابو

كتب : علاء عمران

12:41 م 26/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يردد عبارات تهديد تجاه بعض جيرانه بمركز فرشوط.

خلافات جيرة

وبالفحص تبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية سابقة، وبحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الشابو، واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات جيرة، وأكد أن المخدر المضبوط كان بحوزته بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عاطل مخدر الشابو خلافات جيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر