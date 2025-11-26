ضبط عاطل بقنا لتهديد جيرانه وحيازة مخدر الشابو

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يردد عبارات تهديد تجاه بعض جيرانه بمركز فرشوط.

خلافات جيرة

وبالفحص تبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية سابقة، وبحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الشابو، واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات جيرة، وأكد أن المخدر المضبوط كان بحوزته بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

