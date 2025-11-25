مصرع عنصر إجرامي وضبط آخرين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بـ 35 مليون جنيه

لقى عنصر إجرامي مصرعه، وضُبط باقي عناصر بؤر إجرامية، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بعدة محافظات.

وأفادت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة)، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بقيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائي شديد الخطورة – محكوم عليه بالإعدام في جناية "قتل عمد"، وبالسجن في جنايات "اتجار بالمخدرات، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظة أسيوط، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

ضُبط بحوزة المتهمين قرابة 221 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، إستروكس، شادو، بودر"، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، و59 قطعة سلاح ناري تشمل "رشاش، 16 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 5 طبنجات".

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (38 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

