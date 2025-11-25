إعلان

6 مصابين في تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوي

كتب : محمد شعبان

07:26 م 25/11/2025

حادث تصادم - أرشيفية

شهد محور المشير طنطاوي حدث تصادم بين سيارتين ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث خلف نادي السكة الحديد بالقرب من مبنى سيادي بدائرة قسم أول مدينة نصر.

تواجد أمني ومروري

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وخدمات المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية التي شهدت تباطؤًا شديدًا بسبب الاصطدام.

كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف، التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى جراحات مدينة نصر لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث حادث تصادم مدينة نصر محور المشير طنطاوي

