تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع نظيره الجزائري

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره الجزائري سعيد سعيود والوفد المُرافق خلال زيارته الرسمية لمصر فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الجرائم العابرة للحدود بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مٌكافحة الإرهاب والمخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات مع أجهزة الأمن المصرية.

علاقات تاريخية بين البلدين

بدوره، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية الجزائرى والوفد المُرافق للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالجمهورية الجزائرية، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الشقيقين، والتى انعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائى، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مُكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم السيبرانية، مع ضرورة بناء القدرات وتعزيز التعاون فى مُختلف المجالات محل الإهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.