ضبط 4 متهمين أعلنوا عن ممارسة الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:18 م 25/11/2025

المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية رجلين وسيدتين؛ أعلنوا عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام (شخصين وسيدتين لهما معلومات جنائية) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ممارسة الفجور تطبيق هاتفي الإدارة العامة لحماية الآداب تطبيقات الهواتف المحمولة

