إعلان

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة

كتب : أحمد عادل

01:10 م 25/11/2025

مدرسة سيدز الدولية بالسلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تقدّم المحامي عبد العزيز عز الدين، دفاع المجني عليهم في قضية خطف وهتك عرض الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بالسلام، بطلب رسمي إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل في واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصوّرة الخاصة بالمدرسة.
وأوضح عز الدين في بلاغه أن التسجيلات المحذوفة تخص أجهزة ودعامات المراقبة (DVR)، وأن العبث بها يثير شبهات قوية حول تعمّد إخفاء أدلة متحصلة من جناية الخطف وهتك العرض، مؤكدًا أن المسؤولية قد تطال كل من امتدت يده إلى هذه الأجهزة، سواء من إدارة الأمن أو مراقبي الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة.
وأشار دفاع الأطفال إلى أنه رغم فحص الأجهزة في بداية التحقيقات، لم يُبلَّغ عن أي محو أو تعديل في التسجيلات، ما يعزز – وفق بلاغه – احتمالية تدخل بشري لإخفاء أدلة جوهرية تتعلق بالواقعة.
وطالب عز الدين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وضمانًا لعدم العبث بالأدلة.
1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدز الدولية فتح تحقيق محو تسجيلات المدرسة خطف وهتك عرض

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة