الداخلية: ضبط 126 ألف مخالفة مرورية و75 سائقًا إيجابي المخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 126.186 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1.603 سائقين، تبين إيجابية 75 حالة منهم لتعاطي مواد مخدرة.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال نفس الفترة من ضبط 764 مخالفة مرورية متنوعة، منها تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي مواد مخدرة، وضُبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

