ضبط شخص ارتكب أفعال منافية للآداب بالطريق العام في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب بالطريق العام في بورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، إنه بعد الفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبمواجهته اعترف بالواقعة كما ظهرت في الفيديو.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

