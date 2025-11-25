نهاد أبو القمصان: ما حدث مع آيسل سلوك إجرامي.. والأهل يجب أن يُحاسَبوا

أكدت المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نهاد أبو القمصان، أن جريمة الاعتداء على الطفلة آيسل داخل حمام السباحة "سلوك إجرامي بشع"، مشيرة إلى أن المتهم – وكان طفلًا وقت الواقعة – حاول إخفاء جريمته فقتلها.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON E إن تحديد المسؤولية الجنائية للأطفال يعتمد على تكوين العقل وليس نوع الجريمة، موضحة أن الأطفال قد يرتكبون أفعالاً خطيرة بدافع الخوف لا الإجرام.

وشددت على ضرورة محاسبة الأهل في هذا النوع من الجرائم، قائلة: "زي الطفل اللي يسوق عربية ويعمل حادثة.. الدولة بتحاسب الأب".

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بسجن المتهم 15 عامًا بتهمة الاعتداء على آيسل والتسبب في وفاتها.

ووجّهت والدة الطفلة مناشدة للرئيس والجهات المختصة لتشديد عقوبات جرائم الاعتداء على الأطفال، مطالبة بأن تصل للإعدام شنقًا.

كما أوضحت أبو القمصان أن ما يسمى "جرائم الشرف" لا وجود له في القانون، وأن العقوبات ثابتة وصارمة، مؤكدة أن الشريعة تساوي بين الرجل والمرأة في أحكام الزنا.

واختتمت حديثها بالتأكيد: "اللي حصل جريمة قاسية وغير مبررة ولازم يتحاسب عليها".

