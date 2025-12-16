تصادم عدة سيارات على طريق المنصورية

شهد طريق المنصورية بجوار شركة الأهرام للدواجن حادث تصادم بين عدة سيارات، ما أسفر عن وقوع إصابات بين قائدي المركبات.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث وضبط حركة المرور في المنطقة لضمان سلامة المارة.

وتواصل النيابة العامة متابعة الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد أسباب التصادم، وسط جهود مستمرة لتخفيف الاختناقات المرورية الناجمة عن الحادث.

