بين 4 جدران وفي قلب منطقة بولاق الدكرور، وقع حادث صادم، حين تحول منزل عائلة هادئة إلى مسرح لجريمة مأساوية، تضاف إلى سجل العنف المنزلي خلال الآونة الأخيرة.

ما بدأ كخلافات زوجية تحولت فجأة إلى احتجاز قسري وتعذيب نفسي وجسدي، ليكتشف الجيران والسلطات حجم الانتهاكات التي تعرضت لها ربة المنزل على يد زوجها.

بلاغ ورد إلى العميد هشام بهجت مأمور قسم بولاق الدكرور باحتجاز سيدة داخل مسكنها، بعد تقييد يديها وقدميها وتركها دون طعام أو شراب، فيما قام الزوج بحلق شعرها، في مشهد يعكس حالة من الإذلال والوحشية التي تعرضت لها الضحية.

مشهد صادم في شقة بولاق

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه ضباطه بسرعة الانتقال وفحص البلاغ. مشهد صادم كان في انتظار رجال المباحث، عثرو على الضحية مقيدة بشريط لاصق داخل غرفتها، مرعوبة ومرهقة، محاولة استجماع شجاعتها وسط آثار الإهانة والخوف الذي فرضه عليها زوجها.

وبينما كانت الشرطة تحاول تهدئة الضحية وجمع أقوالها، تبين أن الزوج المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجسدي والنفسي، بل كان بحوزته كميات من المواد المخدرة، ما يشير إلى نمط حياة مشوب بالجريمة والعنف، ويزيد من خطورة الوقائع المرتكبة.

وعند التدقيق في سجله الجنائي، تبين أن المتهم له تاريخ من القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات وحيازة السلاح بدون ترخيص، ما يؤكد خطورته وقدرته على ارتكاب أفعال عنف متعددة.

حرر الضباط الضحية قبل القبض على الزوج المتهم والتحفظ على المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات. النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة، مع التركيز على جمع الأدلة واستجواب الشهود، لضمان محاسبة المتهم وفق القانون، وتحقيق العدالة للضحية.