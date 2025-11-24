ضمن المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية بالقاهرة، رصدت الخدمات الأمنية عناصر يتحركان بشكل مريب في محيط إحدى اللجان. وبالفحص، تبيّن أنهما يحملان عددًا كبيرًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ويستعدان لتوزيعها على المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من الشارع المؤدي للجنة.

تحرك أمني سريع

التحرك الأمني كان سريعًا؛ حيث تمكنت القوات من ضبط الشخصين، وهما مقيمان بمحافظة القليوبية، قبل شروعهما في ممارسة الدعاية المخالفة داخل نطاق الحرم الانتخابي.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.