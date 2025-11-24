تابعنا على

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إلقاء شخص زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.

المتهم مهتز نفسيا

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وتبين أنه مهتز نفسياً ومعروف باهتزازه النفسى بأوساط الأهالى بمنطقة سكنه.

وبسؤال أسرته أفادوا بأنه يعانى من أمراض نفسية وسبق حجزه بأحد المستشفيات النفسية وقدموا ما يفيد ذلك.