الداخلية تكشف ملابسات فيديو يدّعي القبض على نجل خالة مرشح بالعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد مرشحي مجلس النواب" بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الفحص كشف أن الواقعة تتعلق بتضرر 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بالدائرة، إثر اعتداء أحد أنصار مرشح لمجلس النواب عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية.

وأضافت أن مرتكب الواقعة تم ضبطه، وأقر بأنه ارتكبها ظنًا منه أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

فيديو صادم.. سيدة تستغيث بعد اعتداء جيرانها أمام منزلها بالدقهلية

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى