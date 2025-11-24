إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو يدّعي القبض على نجل خالة مرشح بالعين شمس

كتب : علاء عمران

05:03 م 24/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد مرشحي مجلس النواب" بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الفحص كشف أن الواقعة تتعلق بتضرر 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بالدائرة، إثر اعتداء أحد أنصار مرشح لمجلس النواب عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية.

وأضافت أن مرتكب الواقعة تم ضبطه، وأقر بأنه ارتكبها ظنًا منه أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية عين شمس

