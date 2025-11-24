إعلان

الداخلية ترد على "ادعاء مرشحة بوجود مخالفات في لجنة بالقاهرة"

كتب : أحمد أبو النجا

02:16 م 24/11/2025

ناخبين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات المرشحات لانتخابات مجلس النواب وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين أن الواقعة نتجت عن خلافات بين أنصار المرشحة ومرشح آخر أمام إحدى اللجان الانتخابية، وتم احتواء الموقف فورًا، وإصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشادة بين أنصار مرشحين لجان القاهرة انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الانتخابية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية