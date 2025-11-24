الداخلية ترد على "ادعاء مرشحة بوجود مخالفات في لجنة بالقاهرة"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات المرشحات لانتخابات مجلس النواب وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين أن الواقعة نتجت عن خلافات بين أنصار المرشحة ومرشح آخر أمام إحدى اللجان الانتخابية، وتم احتواء الموقف فورًا، وإصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.