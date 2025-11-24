تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية، لاتهامهما بالترويج لأعمال منافية للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، ضمن جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

ضبط شخص وسيدة يروجان الفجور

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، واستهداف راغبي المتعة عبر التواصل الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل رقمية تثبت تورطهما. وبمواجهتهما، اعترفا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.