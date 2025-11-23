في قلب التجمع الأول، شهدت إحدى شركات نقل الأموال حادثة هزت أركان المكان وأثارت الذعر بين الموظفين. مليونا جنيه اختفوا فجأة، تاركين وراءهم لغزًا كبيرًا حول كيفية تنفيذ السرقة.

العقل المدبر ليس غريبا

فريق بحث رفيع المستوى من قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة تحرك فورًا، وتوصلت جهود الضباط إلى مفاجأة صادمة: موظف داخل الشركة كان العقل المدبر وراء العملية. بتخطيط محكم، استغل الموظف موقعه، وجند الخارجين لتنفيذ السرقة، وأخفوا المسروقات بطريقة غريبة داخل مرتبة سرير.

لكن الذكاء الأمني كان أسرع. تحديد الهوية جاء سريعًا، وتم القبض على جميع المتهمين، واستعادة المبلغ المسروق بالكامل، لتسدل الشرطة الستار على واحدة من أكثر سرقات نقل الأموال جرأةً في التجمع الأول.