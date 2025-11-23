ضبط دجال ادعى علاج الأمراض عبر السوشيال بنى سويف

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإطاحة بدجّال استغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر في محافظة بني سويف.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعاء قدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبرفقته (عاطل آخر يعاونه في إدارة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي). وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهتهما، أقرّا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصوير مقاطع فيديو لطقوس الدجل والشعوذة وبثّها على صفحاتهما لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

