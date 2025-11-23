حرامية التكاتك في قبضة الأمن بشبرا الخيمة
كتب : علاء عمران
12:55 م 23/11/2025
المتهمين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يحاولون سرقة دراجة نارية باستخدام مركبة توك توك بالقليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط 4 أشخاص، منهم اثنان لهما معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
وأقر المتهمون بمحاولتهم سرقة الدراجة النارية، وفروا عقب عدم تمكنهم من تشغيلها، كما تم ضبط مركبة التوك توك الظاهرة في الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.