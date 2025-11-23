الحكم في دعوى مرتضى منصور للمطالبة بوقف فيلم الملحد

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعاوى القضائية المتعلقة بفيلم الملحد.

وتضمنت إحدى الدعاوى المطالبة بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

وأعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.