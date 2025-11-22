كتب- صابر المحلاوي:

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرها اليوم السبت، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بمقر الهيئة، لمتابعة سير عملية التصويت للمصريين بالخارج في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال المؤتمر، أجرى القاضي بنداري اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للاطلاع على مستجدات التصويت، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، مع تقديم تقارير لحظية للرأي العام عن نسب الإقبال وأي معوقات قد تطرأ أثناء اليوم الانتخابي.

وتُعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة بدأت التصويت بالمرحلة الثانية، حيث افتتحت أبوابها يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلاندا، بما يعادل العاشر مساء الخميس بتوقيت مصر، نتيجة فارق التوقيت البالغ 11 ساعة بين البلدين. بينما تُعتبر لجنة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت، على أن يستمر التصويت يومي الجمعة والسبت في 139 سفارة وقنصلية بمختلف دول العالم، ضمن 117 دولة.

ويشارك في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري 2025، المصريون المقيمون في الخارج عن 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم المغلقة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة عملية الاقتراع في الخارج بدقة وشفافية، وضمان تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مع تقديم تغطية مستمرة للرأي العام حول سير العملية الانتخابية ورفع أي تقارير بشأن المعوقات أو المشكلات التي قد تواجه اللجان الفرعية في الخارج.