قائد سيارة ملاكي يكسر زجاج نقل جماعي في الشارع.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:39 م 22/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي قائد سيارة ملاكي على قائد سيارة نقل جماعي وتكسير الزجاج الجانبي لسيارته باستخدام عصا حديدية أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته العصا الحديدية المستخدمة في التعدي.
وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب قيام قائد سيارة النقل الجماعي بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ورفضه إصلاحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

