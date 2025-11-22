إعلان

اليوم.. نظر محاكمة متهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 22/11/2025

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025، جنايات الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة، أنه خلال عام 2024، المتهم ارتكب أعمال إرهابية بأن أذاع عبر صفحته مواقع التواصل أخبار كاذبة وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وحرض على التجمهر.

