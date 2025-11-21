إعلان

الوطنية للانتخابات تثمن حرص المصريين بالخارج على التصويت رغم سوء الطقس

كتب– أحمد عادل:

09:53 م 21/11/2025

تصويت المصريين في الأردن

ثمّن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، حرص المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب والإقبال على التصويت، رغم حالة سوء الطقس التي تشهدها بعض الدول.

وأوضح بنداري أن توافد المواطنين على اللجان يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وإصرارًا على أداء الواجب الوطني، مؤكدًا أن غرفة عمليات الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى أن اللجان بالخارج تعمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، وسط تيسيرات كاملة لضمان سهولة الإجراءات وحسن سير عملية الاقتراع.

الوطنية للانتخابات أحمد بنداري تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025

