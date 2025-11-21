"عضني من فترة".. ضبط سائق "فان" دهس كلب عمداً بالعجمي

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "فان" بدهس كلب عمداً بمنطقة العجمي في الإسكندرية ثم الفرار.

على الفور، باشرت أجهزة وزارة الداخلية فحص المقطع لتحديد ملابسات الواقعة.

تحقيقات الداخلية تكشف التفاصيل

أسفر الفحص عن عدم ورود أي بلاغات رسمية متعلقة بالحادث، إلا أن جهود البحث نجحت في تحديد السيارة المستخدمة، وتبين أنها «منتهية التراخيص».

كما تمكنت القوات من ضبط قائد السيارة، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

اعتراف المتهم

بمواجهة السائق بالمقطع، اعترف صراحة بارتكاب الواقعة، وبرر قيامه بدهس الكلب بأنه كان قد عقره منذ فترة، وفق اعترافه في المحضر.

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.