الداخلية تكشف خدعة سيدة ادعت اختطافها بالجيزة وتفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة البلاغ المتداول حول ادعاء موظفة بالجيزة تعرضها للاختطاف والاعتداء من شخص مجهول عقب خروجها من العمل.

فحص البلاغ

وبالفحص تبين أن السيدة تقدمت ببلاغ زعمت فيه تتبع مجهول لها وخطفها وإصابتها، متهمة مديرتيها في العمل نتيجة خلافات شخصية بينها وبينهن.

اعتراف المتهمة

أثبتت التحريات أن الواقعة مفتعلة وأن السيدة أحدثت إصابتها بنفسها، واعترفت باختلاق القصة انتقامًا من مديرتيها في العمل.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.