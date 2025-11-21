إعلان

الداخلية تكشف خدعة سيدة ادعت اختطافها بالجيزة وتفاصيل الواقعة

كتب : علاء عمران

01:14 م 21/11/2025

الأجهزة الأمنية -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة البلاغ المتداول حول ادعاء موظفة بالجيزة تعرضها للاختطاف والاعتداء من شخص مجهول عقب خروجها من العمل.

فحص البلاغ

وبالفحص تبين أن السيدة تقدمت ببلاغ زعمت فيه تتبع مجهول لها وخطفها وإصابتها، متهمة مديرتيها في العمل نتيجة خلافات شخصية بينها وبينهن.

اعتراف المتهمة

أثبتت التحريات أن الواقعة مفتعلة وأن السيدة أحدثت إصابتها بنفسها، واعترفت باختلاق القصة انتقامًا من مديرتيها في العمل.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية الجيزة الواقعة سيدة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة