كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط صانعة محتوى في محافظة الإسكندرية لاتهامها ببث مقاطع فيديو غير إخلاقية.

ويأتي ذلك في إطار ضبط عدد من صانعي المحتوى لاتهامهم ببث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة تتنافى مع القيم المجتمعية

وفيما يخص هذه الواقعة قالت إنها رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتابعت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه عقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وأكدت الوزارة في بيانها، إنه بمواجهة المتهمة اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.