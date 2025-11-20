إعلان

استبعاد المقصرين في المرحلة الأولى بانتخابات النواب من المشاركة بالثانية

كتب : أحمد عادل

05:51 م 20/11/2025

المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئ

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، إن كل من ثبت تقصيره في الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لن يشارك في إدارة أو الإشراف على المرحلة الثانية.

وأكد بنداري، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مسؤول أو موظف يثبت إخلاله بواجباته أو مخالفته للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف بنداري أن قرار إلغاء نتائج بعض الدوائر جاء التزامًا من الهيئة بضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وبعد مراجعة دقيقة لكل الشكاوى والتقارير الواردة بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في تلك الدوائر.

