قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، إن كل من ثبت تقصيره في الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لن يشارك في إدارة أو الإشراف على المرحلة الثانية.

وأكد بنداري، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مسؤول أو موظف يثبت إخلاله بواجباته أو مخالفته للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف بنداري أن قرار إلغاء نتائج بعض الدوائر جاء التزامًا من الهيئة بضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وبعد مراجعة دقيقة لكل الشكاوى والتقارير الواردة بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في تلك الدوائر.

اقرأ أيضا:

الوطنية للانتخابات: التصويت في المرحلة الثانية ينطلق من نيوزيلندا خلال ساعات وتشمل 13 محافظة

الوطنية للانتخابات: استلام محضر الحصر العددي يقتصر على المرشح أو وكيله فقط