استأنف دفاع المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها في منطقة مصر القديمة بـ41 غرزة باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" للانتقام منها، على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحقها بالحبس لمدة سنتين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مصر القديمة، حيث أقدمت المتهمة على التعدي على المجني عليها قبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الحادث.

