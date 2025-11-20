إعلان

دفاع المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها في مصر القديمة يستأنف على حكم حبسها

كتب : أحمد عادل

02:04 م 20/11/2025

عروس مصر القديمة ضحية خطيبة طليقها

استأنف دفاع المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها في منطقة مصر القديمة بـ41 غرزة باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" للانتقام منها، على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحقها بالحبس لمدة سنتين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مصر القديمة، حيث أقدمت المتهمة على التعدي على المجني عليها قبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الحادث.

تشويه وجه عروس مصر القديمة سلاح أبيض

