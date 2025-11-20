"علي" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي مسجلة آداب وعليها حكم حبس"

تقدم "علي. م"، 29 عامًا، بدعوى لفسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد شهر واحد فقط من كتب الكتاب، موضحًا أنه فوجئ بأن زوجته "مسجلة في قضايا آداب" وصادر ضدها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، دون أن يعلم شيئًا عن ماضيها أو وضعها القانوني وقت الارتباط.

ويروي "علي" أنه تعرف على زوجته عن طريق إحدى الجارات، التي أكدت له أن الفتاة "محترمة وهادئة" وأنها مناسبة له من كل النواحي، خاصة بعدما أبدت والدتها رغبة كبيرة في إتمام الزواج سريعًا، وبعد عدة مقابلات قصيرة، وافق على الارتباط، إذ لم يجد ما يدعو للقلق، كما أن خطيبته كانت تتعامل معه باحترام وتحرص على إرضائه وإرضاء أسرته.

وأضاف أنه بعد كتب الكتاب بدأت ملاحظاته تتزايد؛ فقد لاحظ توترًا ملحوظًا على عروسه، إلى جانب إصرارها على عدم الذهاب إلى الأماكن العامة أو المزدحمة، بحجة أنها "ما بتحبش الزحمة"، كما لاحظ تلقيها اتصالات متكررة من أرقام مجهولة، ثم امتناعها عن الرد أو إنهاء المكالمة فورًا إذا كان بجوارها.

ومع مرور الأيام، ازدادت شكوكه، إلى أن وقعت الصدمة الكبرى، حين أخبره أحد معارفه بمعلومات خطيرة تتعلق بخطيبته، مؤكدًا أنها مسجلة في قضايا آداب منذ سنوات، وأن عليها حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 6 أشهر لم تنفذه بعد، لم يصدق "علي" في البداية، واعتبر الأمر مجرد شائعة، لكنه قرر التأكّد بنفسه.

ويقول إنه توجه إلى قسم الشرطة التابع لمنطقتهم، وتقدم بطلب استعلام رسمي بشأن اسم زوجته، لتظهر الحقيقة كاملة أمامه: زوجته مسجلة بالفعل في قضايا آداب ولديها حكم قضائي واجب التنفيذ، ويضيف أنه لم يستطع استيعاب الصدمة، خاصة أنها أخفت عنه ماضيها ولم تصارحه قبل الزواج، ما جعله يشعر بأنه تعرض لخداع متعمد.

وعند مواجهته لها، دخلت الزوجة في نوبة انهيار، واعترفت بأن الحكم ما زال قائمًا، وأنها لم تخبره خوفًا من أن يرفضها، مؤكدة أنها "كانت عايزة تفتح صفحة جديدة"، لكن "علي" أوضح في دعواه أنه لا يستطيع بدء حياته الزوجية على أساس من الكذب، ولا يمكنه الاستمرار مع شخص أخفى عنه أمرًا بهذه الخطورة.

واختتم دعواه قائلًا: "أنا اتجوزت على نية الستر والاحترام.. لكن اكتشفت ماضي يخوف، ومش قادر أكمل على غلطة هتهدم مستقبلي كله"، وحملت الدعوى رقم 107 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

