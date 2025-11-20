إعلان

تفاصيل القبض على البلوجر "شعوذة" لاتهامه ببث فيديوهات خادشة

كتب : علاء عمران

01:43 م 20/11/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط البلوجر المعروف بـ"شعوذة"، على خلفية اتهامه ببث مقاطع فيديو تضمن ألفاظ خادشة.

تحريات قطاع الأمن

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، وجاء ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب -عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وبحوزته "هاتفان محمول " وبفحصهما فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

اعترافات البلوجر أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

