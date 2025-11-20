ضبط مدير مطبعة مخالفة مع 50 ألف مطبوع تجاري في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف ملابسات نشاط مطبعة غير مرخصة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مدير المطبعة بدائرة مركز القناطر الخيرية.



ضبط المطبوعات المخالفة



أسفر التفتيش عن ضبط أكثر من 50 ألف مطبوع تجاري مخالف، تم طباعتها دون تفويض من أصحاب الحقوق، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للملكية الفكرية.



اعترافات المتهم



اعترف المتهم بممارسة النشاط لتحقيق أرباح غير مشروعة، دون الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالمطبوعات والتصاريح الرسمية.



إجراءات قانونية



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات للتحقيق لضمان استكمال المحاسبة القانونية ضد المخالفين.

