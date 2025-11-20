التحقيق مع بلوجر بولاق الدكرور في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع صانعة محتوى ببولاق الدكرور، نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء العام تتضمن حركات استعراضية وإيحاءات غير لائقة، على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.



وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاطًا غير معتاد لصانعة محتوى ظهرت وهي تقدم حركات استعراضية خادشة للحياء، في محتوى اعتبره كثيرون متعارضًا مع القيم والأعراف المجتمعية.



وبعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، تحركت القوات لضبط صانعة المحتوى داخل نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.



سقوط في قبضة الآداب

وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمدت نشر تلك المقاطع بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها، دون اعتبار لتأثير المحتوى أو مخالفته للقواعد.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما تواصل جهات التحقيق فحص المقاطع والصفحات المرتبطة بالواقعة.



