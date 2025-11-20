إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام

أغلقَت الإدارةُ العامة للمرور طريقين رئيسيين أمام المركبات؛ إذ شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية طوابير طويلة عند البوابات بعد أن حجبت الشبورة الرؤية تمامًا، فيما تم إغلاق طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بعدما تمدد الضباب لمسافات واسعة على امتداد الطريق.



تحذيرات مرورية وتشديدات على السائقين



وحذّرَت الإدارة العامة للمرور، السائقين من تجاوز السرعات المقررة، خاصة على طرق القليوبية وبعض المحاور التي غمرتها الشبورة بشكل كثيف، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإضاءة المنخفضة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.



الأرصاد: شبورة كثيفة حتى التاسعة صباحًا



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الشبورة ظلّت كثيفة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تهبط بالرؤية الأفقية إلى مستويات خطرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث سجّلت القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة.

