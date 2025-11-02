دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر الجديدة دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة العمليات، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة في شارع السباق بدائرة قسم مصر الجديدة وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، ولم ينتج عنه وجود مصابين أو محتجزين.

تم الإطفاء بمعرفة القوات، ومنع امتداد النيران لباقي الشقة، وجار التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

بعد إعدامه.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

"مرات أخوه ضربته بسلاح".. الأمن يكشف تفاصيل اعتداء سيدة على شقيق زوجها بالغربية