قرار قضائي بشأن 292 متهما في"خلية داعش التجمع الخامس"

كتب : صابر المحلاوي

04:19 م 02/11/2025

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش في القضية رقم 1679 لسنة 2024، لجلسة 4 يناير لحضور المتهمين.

وأوضحت المحكمة في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن والثلاثين ووحدتي السابع والأربعين، قادوا جماعة إرهابية بين 2015 و11 سبتمبر 2022، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية، والتأثير على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما قاموا بتدريب عناصر الخلية لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثين ومن الثامن والأربعين، انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأهدافها، ووجهت بعض التهم لهم في تمويل الإرهاب.

وأشار الأمر إلى أن المتهمين من 226 حتى 260 واجهوا تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، بينما وُجهت تهم حيازة أسلحة نارية للمتهمين 44 و45.

