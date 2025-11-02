كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة بشقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

وأوضح البيان أن الفحص كشف أن الواقعة تعود لخلافات حول الميراث بين الشاكي وأشقائه، وأن زوجة أحد أشقائه "المشكو في حقها" – ولها معلومات جنائية – تدخلت في تلك الخلافات.

وأضافت الوزارة أنه تم تحرير العديد من المحاضر بشأن الواقعة، والمقضى في أحدها بحبس المشكو في حقها سنة، وقد تم ضبطها في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.