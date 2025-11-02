إعلان

الداخلية تواصل ضرباتها لتجار العملة.. ضبط أكثر من 3 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

12:58 م 02/11/2025

كتب– علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية بالنقد الأجنبي

